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عاجل > أفراد وعربات مسلحة تحمل شعار ” المنطقة العسكرية #طرابلس ” تدخل إلى ال

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > أفراد وعربات مسلحة تحمل شعار ” المنطقة العسكرية #طرابلس ” تدخل إلى الميدان بعد إنسحاب مجموعات #الزاوية إلى مناطق غرب العاصمة . #ليبيا #المرصد

May be an image of ‎one or more people, jeep, car, outdoors and ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD.CO الرصد عاجل أفراد وعربات مسلحة تحمل شعار المنطقة العسكرية طرابلس تدخل" إلى الميدان بعد إنسحاب مجموعات الزاوية إلى مناطق غرب العاصمة‎'‎‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • (( مسلحبن من مصراتة ـ في الساحة الشهداء للتصحيح .))
    والزاوية تابع جهاز الحرس الوطني وهم ضباط في حراسة ساحل الجهة الحدود الغربية تابع جهاز أمني حدودي .

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  • هذا يدل على الفوضى داخل العاصمة وانها لاتصلح كمقر للخكومة الجديدة حتى يتم اعادة بناء مؤسسة عسكرية منضبطة تخضع للقائد العام والقائد الاعلى للجيش فطرطرو الدفاع عن الاتراك االتمروش اخر من يعلم بتحركات المسلحين ببالعاصمة ولا حتى رئيس الاركان الحداد ويجب على لجنة العشرى اعادة توحيد المؤسسة العسكرية والقضاء على الفوضى

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  • يعني السؤال واضح وصريح من المسؤول على الفوضى ويرسلها للعاصمة وللمناطق الاخرى والبلديات .ومن يدافع عن مخربيين باسم القانون أو فساد أبناء وزراء أو برلمانيين …؟!! ـ مااعتقدش أن في طرابلسيين يعملون فحكومة الوفاق الوطني نشروا أي فساد في اي منطقة في ليبيا بعد الاأصلاح ـ وهذا الشيء الغريب ..!!

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