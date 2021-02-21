عاجل > أفراد وعربات مسلحة تحمل شعار ” المنطقة العسكرية #طرابلس ” تدخل إلى ال

عاجل > أفراد وعربات مسلحة تحمل شعار ” المنطقة العسكرية #طرابلس ” تدخل إلى الميدان بعد إنسحاب مجموعات #الزاوية إلى مناطق غرب العاصمة . #ليبيا #المرصد