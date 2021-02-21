عاجل > أفراد وعربات مسلحة تحمل شعار ” المنطقة العسكرية #طرابلس ” تدخل إلى ال

عاجل > أفراد وعربات مسلحة تحمل شعار ” المنطقة العسكرية #طرابلس ” تدخل إلى الميدان بعد إنسحاب مجموعات #الزاوية إلى مناطق غرب العاصمة . #ليبيا #المرصد
عاجل > أفراد وعربات مسلحة تحمل شعار ” المنطقة العسكرية #طرابلس ” تدخل إلى الميدان بعد إنسحاب مجموعات #الزاوية إلى مناطق غرب العاصمة . #ليبيا #المرصد
(( مسلحبن من مصراتة ـ في الساحة الشهداء للتصحيح .))
والزاوية تابع جهاز الحرس الوطني وهم ضباط في حراسة ساحل الجهة الحدود الغربية تابع جهاز أمني حدودي .
هاذي مصراتة والامن الداخلي ـ
youtube.com/watch?v=-_PtPqdPL0k
هذا يدل على الفوضى داخل العاصمة وانها لاتصلح كمقر للخكومة الجديدة حتى يتم اعادة بناء مؤسسة عسكرية منضبطة تخضع للقائد العام والقائد الاعلى للجيش فطرطرو الدفاع عن الاتراك االتمروش اخر من يعلم بتحركات المسلحين ببالعاصمة ولا حتى رئيس الاركان الحداد ويجب على لجنة العشرى اعادة توحيد المؤسسة العسكرية والقضاء على الفوضى
يعني السؤال واضح وصريح من المسؤول على الفوضى ويرسلها للعاصمة وللمناطق الاخرى والبلديات .ومن يدافع عن مخربيين باسم القانون أو فساد أبناء وزراء أو برلمانيين …؟!! ـ مااعتقدش أن في طرابلسيين يعملون فحكومة الوفاق الوطني نشروا أي فساد في اي منطقة في ليبيا بعد الاأصلاح ـ وهذا الشيء الغريب ..!!
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