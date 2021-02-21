عاجل > قسم الطب الشرعي #طرابلس يؤكد وفاة الهنقاري نتيجة كسور ونزيف داخلي كإصا

عاجل > قسم الطب الشرعي #طرابلس يؤكد وفاة الهنقاري نتيجة كسور ونزيف داخلي كإصابة حادث مرور وخلو جثمانه من أي رصاص أو شظايا على عكس بيان باشاآغا الذي قال أنه قُتل خلال الإشتباك . #ليبيا #المرصد