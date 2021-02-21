عاجل > قسم الطب الشرعي #طرابلس يؤكد وفاة الهنقاري نتيجة كسور ونزيف داخلي كإصا

عاجل > قسم الطب الشرعي #طرابلس يؤكد وفاة الهنقاري نتيجة كسور ونزيف داخلي كإصابة حادث مرور وخلو جثمانه من أي رصاص أو شظايا على عكس بيان باشاآغا الذي قال أنه قُتل خلال الإشتباك . #ليبيا #المرصد
عاجل > قسم الطب الشرعي #طرابلس يؤكد وفاة الهنقاري نتيجة كسور ونزيف داخلي كإصابة حادث مرور وخلو جثمانه من أي رصاص أو شظايا على عكس بيان باشاآغا الذي قال أنه قُتل خلال الإشتباك . #ليبيا #المرصد
حسب الفيديو الذي أظهر الحادث عرف المشاهد ان الموضوع حادث مرور غير باشاعه حاول ان يجير الحادث علي انه رجل مهم وسياسي مرموق بدليل انه تعرض للاغتيال فاتخزي باشاعه الان كذاب ولا يصلح ان يكون وزير لكثرت كذبه وعليه ان يعود بياع عجلات مستعمله
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