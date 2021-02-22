تقرير الطب الشرعي الخاص بحالة وفاة رضوان الهنقاري المتهم من قبل وزارة داخلية الو

تقرير الطب الشرعي الخاص بحالة وفاة رضوان الهنقاري المتهم من قبل وزارة داخلية الوفاق بمحاولة اغتيال فتحي باشاغا، يؤكد أن سبب الوفاة ناتج عن كسور في القفص الصدري وكسر في الفخد والكتف، وليس بسبب الرصاص، ما يناقض رواية وزارة الداخلية.
#الحدث_الليبي
تقرير الطب الشرعي الخاص بحالة وفاة رضوان الهنقاري المتهم من قبل وزارة داخلية الوفاق بمحاولة اغتيال فتحي باشاغا، يؤكد أن سبب الوفاة ناتج عن كسور في القفص الصدري وكسر في الفخد والكتف، وليس بسبب الرصاص، ما يناقض رواية وزارة الداخلية.
#الحدث_الليبي
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