جماعة الاخوان: ندين المحاولة الإجرامية الفاشلة لإغتيال باشاآغا. #ليبيا #المرصد
جماعة الاخوان: ندين المحاولة الإجرامية الفاشلة لإغتيال باشاآغا. #ليبيا #المرصد
الأخوان المجرمين لا يدينون الاجرام مجرد الأدعاء من خلال منصات الاعلام بأن الأخوان مسالمين وطلاب آمن وسلام ووئام بينما سجلهم في الاجرام يظاهي بل يفوق سجل المافيا الايطاليه في الخطف والاجرام نفس النهج الاجرامي متبع لدي التنظيمين تنظيم الاخوان وتنظيم المافيا تلك العصابات المنظمه وتنظيم هذا الحزب يشبهان الي حد كبير تنظيم عصابات الجريمه المنظمه
الموضوع مازال تحت التحقيق والتمحيص…يجب عدم الاستعجال الا بعد ظهور نتائج التحقيق والي حين ذلك يجب عدم اطلاق التهديدات والتصريحات الدونكيشوتية واتباع المنطق …في حالة ثبوت ان هناك عملية اغتيال حقيقية وصحيحة يجب ان يتم محاكمة المتورطين وفي حالة ان الموضوع كان سؤ فهم وسؤ وتقدير من الحراسات الشخصية والذين أعتقد انهم غير أكفاء ولا مدربين علي مثل هذه الاحداث فأنهم يجب ايضا تقديمهم للعدالة …للاسف الحرس الشخصي يعتقدون ان قيادة السيارات بسرعة كبيرة و جنونية هي الطريقة في حماية الشخص المراد حمايته …؟؟؟!!! ..في كل الاحوال يجب الانتظار ثم اصدار الاحكام العادلة لهذا الامر ….
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