عاجل > باشاآغا لـ رويترز : أحد المتورطين في محاولة إغتيالي المنسقة تبيّن بعد القبض عليه بأنه مطلوب. #ليبيا #المرصد
عاجل > باشاآغا لـ رويترز : أحد المتورطين في محاولة إغتيالي المنسقة تبيّن بعد القبض عليه بأنه مطلوب. #ليبيا #المرصد
تي نوض يا كذاب يا زياط… تعريت وانفضحت بعد انتشار مقاطع كاميرات المراقبة اللي بينت للناس كل شي يا وغد يا صعلوك يا عجلاتي يا مليشياوي 🤬😡😡🤬😡🤬
سيارة وحدة فيها 3 انفار يرموا على رتل مكون من 60 سيارة مسلحة… ويقول لك “محاولة اغتيال”
المسرحية هاذي فكرتني بمسرحية “الانقلاب العسكري” على القردوقان… الهدف من المسرحيتين هو تبرير كل الأعمال اللي حيديروها في المستقبل وإعلان الحرب على كل معارضينهم.
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