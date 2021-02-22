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عاجل > باشاآغا لـ رويترز : أحد المتورطين في محاولة إغتيالي المنسقة تبيّن بعد

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > باشاآغا لـ رويترز : أحد المتورطين في محاولة إغتيالي المنسقة تبيّن بعد القبض عليه بأنه مطلوب. #ليبيا #المرصد

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD.C الرصد عاجل باشاآغا أحد المتورطين طين في محاولة إغتيالي تبيّن بعد القبض عليه بأنه مطلوب‎'‎‎

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • تي نوض يا كذاب يا زياط… تعريت وانفضحت بعد انتشار مقاطع كاميرات المراقبة اللي بينت للناس كل شي يا وغد يا صعلوك يا عجلاتي يا مليشياوي 🤬😡😡🤬😡🤬

    سيارة وحدة فيها 3 انفار يرموا على رتل مكون من 60 سيارة مسلحة… ويقول لك “محاولة اغتيال”

    المسرحية هاذي فكرتني بمسرحية “الانقلاب العسكري” على القردوقان… الهدف من المسرحيتين هو تبرير كل الأعمال اللي حيديروها في المستقبل وإعلان الحرب على كل معارضينهم.

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