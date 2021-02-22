امغيب: على الدبيبة دعم خطابه في طبرق بأفعال على الأرض. #ليبيا #المرصد
امغيب: على الدبيبة دعم خطابه في طبرق بأفعال على الأرض. #ليبيا #المرصد
ياقعادك زرع اذا كان ادبيبه احد حصادته اولا المده قصيره ثانيا لا احد يدري كيف ستكون إملاءات اردوغان عليه فهل سيقول له بحبحها لليبيين واعطيني عقود الاعمار وتصالح لي مع الشرق لان بنغازي ودرنه أكثر من تضرر وستكون عقود الاعمار اكثر ما تكون في الشرق فبشبش لي علي الشرق وابدأ لي في التصالح معه وانا سوف نسحب قواتي عقب أنتهاء مهلة برلمان بلادي التي 18 شهر ماشي منهن الكثير وسوف نآتي الي ليبيا الجديده من الباب الرئيس كمستثمر وليس كمحتل
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