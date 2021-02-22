الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: رئيس حكومة الوحدة أبلغ النواب بصبراتة رغبته ت

#الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: رئيس حكومة الوحدة أبلغ النواب بصبراتة رغبته تقديم حكومته لرئيس البرلمان خوفا من الطعون
#الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: رئيس حكومة الوحدة أبلغ النواب بصبراتة رغبته تقديم حكومته لرئيس البرلمان خوفا من الطعون
ادبيبه بلد الصعاليك الذين انقلبوا البرلمان الشرعي بلد (رخا بهم الحبل ) صعاليك شق صف البرلمان ادبيبه قد قال لهم صبرتوا في صبراته برواحكم تشكيله الحكومه سوف تقدم مني الي برلمان طبرق الشرعي الذي رئيسه السيد عقيله وهذا رأي أستيفاني هي من سرح بذلك في الأعلام وكذلك شريكها في تعيين ادبيبه رئيس للحكومه الليبيه فلا تنسوا الشريك الفاعل المدعو اردوغان كلمته مسموعه لدي أستيفاني ولكن هو لا يمانع في تقديم التشكيله لبرلمان عقيله مما ينبئ بأن جهود الانقلابيين علي البرلمان الذين جعلوا في 3 برلمانات طبرق – طرابلس- صبراته
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