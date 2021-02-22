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#الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: رئيس حكومة الوحدة أبلغ النواب بصبراتة رغبته ت

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: رئيس حكومة الوحدة أبلغ النواب بصبراتة رغبته تقديم حكومته لرئيس البرلمان خوفا من الطعون

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎عاجل مصادر :الحدث: رئيس حكومة الوحدة أبلغ النواب بصبراتة رغبته تقديم حكومته لرئيس البرلمان خوفا من الطعون الحدث HADATH‎'‎‎

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ادبيبه بلد الصعاليك الذين انقلبوا البرلمان الشرعي بلد (رخا بهم الحبل ) صعاليك شق صف البرلمان ادبيبه قد قال لهم صبرتوا في صبراته برواحكم تشكيله الحكومه سوف تقدم مني الي برلمان طبرق الشرعي الذي رئيسه السيد عقيله وهذا رأي أستيفاني هي من سرح بذلك في الأعلام وكذلك شريكها في تعيين ادبيبه رئيس للحكومه الليبيه فلا تنسوا الشريك الفاعل المدعو اردوغان كلمته مسموعه لدي أستيفاني ولكن هو لا يمانع في تقديم التشكيله لبرلمان عقيله مما ينبئ بأن جهود الانقلابيين علي البرلمان الذين جعلوا في 3 برلمانات طبرق – طرابلس- صبراته

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