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مصادر الحدث : اصرار رئيس مجلس النواب وعدد من النواب على عقد الجلسة بسرت ومنح ال

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مصادر الحدث : اصرار رئيس مجلس النواب وعدد من النواب على عقد الجلسة بسرت ومنح الحكومة الثقة

#الحدث_الليبي

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • البعثه لما أختارة تشكيله للحكومه بالتوافق بينها وبين اردوغان حددت قائمة ادبيبه ومنحتها الثقه الأمميه والبحث عن الاعتماد من البرلمان اجراء شكلي فامتناع البرلمان عن منح ثقته لحكومة السراج لم يضرها في شئ بل ظلت بدل سنه 6 سنين وما بداية ادبيبه بزيارة تركيا ومصر وطبرق الا دليل علي انه ممنوح الاعتماد الأممي والضؤ الاخضر من البعثه الأمميه وفي نظر البعثه ونظر اردوغان البرلمان الليبي شاوره وما تعباش عليه

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