الهنقاري: بيان داخلية الوفاق بشأن محاولة الاغتيال عبارة عن تبلٍ وظلم.. وحرس باشا

الهنقاري: بيان داخلية الوفاق بشأن محاولة الاغتيال عبارة عن تبلٍ وظلم.. وحرس باشاآغا مارسوا التوحش في القتل. #ليبيا #المرصد
الهنقاري: بيان داخلية الوفاق بشأن محاولة الاغتيال عبارة عن تبلٍ وظلم.. وحرس باشاآغا مارسوا التوحش في القتل. #ليبيا #المرصد
بشبوشاغا لديه خبرة فى الكذب الساذج والمفضوح ومن قبله كذبته الخارجية الجزائية عقب كلام كاذب قاله وكذبته الامم المتحدة عندما قالت ان شرطة باشاغا هى من اطلقت النار على الفارين من معسكر الهجرة غير الشرعية وكذبت رواية ان طائرات الجيش الوطنى هى من قتلتهم فاباشاغا تربى فى مدرسة الاخوان على النفاق والكذب والخيانة والغدر والفجر فى الخصام وبعد ان فشل الاخوان فى تحويل المشرى الى غنوشى ليبيا يقوم بدور شيطانى ضد الرئيس الجديد ورئيس الحكومة الجديدة فدفعت بالجناح العسكرى لتنظيم الاخوان بمسرحية هزلية لاشعال الحرب بين مليشيات مصراته والزاوية وطرابلس لاجهاد خطة السلام وتوحيد البلاد
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