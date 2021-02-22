صور > رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد يعقدون اجتماعًا في #طرابلس مع نواب ال

صور > رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد يعقدون اجتماعًا في #طرابلس مع نواب الجنوب على رأسهم حميد حومة النائب الأول لرئيس مجلس النواب لبحث تشكيل واعتماد الحكومة الجديدة قبل عرضها لنيل الثقة في الجلسة المزمع عقدها في الأيام القادمة . #ليبيا #المرصد