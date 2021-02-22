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صور > رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد يعقدون اجتماعًا في #طرابلس مع نواب ال

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور > رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد يعقدون اجتماعًا في #طرابلس مع نواب الجنوب على رأسهم حميد حومة النائب الأول لرئيس مجلس النواب لبحث تشكيل واعتماد الحكومة الجديدة قبل عرضها لنيل الثقة في الجلسة المزمع عقدها في الأيام القادمة . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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