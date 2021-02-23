التكبالي: باشاآغا يريد إثبات أن طرابلس في يده بهدف الاحتفاظ بمنصبه في الحكومة ال

التكبالي: باشاآغا يريد إثبات أن طرابلس في يده بهدف الاحتفاظ بمنصبه في الحكومة الجديدة. #ليبيا #المرصد
التكبالي: باشاآغا يريد إثبات أن طرابلس في يده بهدف الاحتفاظ بمنصبه في الحكومة الجديدة. #ليبيا #المرصد
عندما الارهابي الجاني يمثل دور الضحيه البرئ يفشل فشل ذريع فهذه الفكره الفاشله أكيد هي مقترح أخواني لانهم منبع الخساسه والدناءه والدناسه ولكن تطبيق باشاآغا لها كان تطبيق غبي الي جانب ان الفكره الاخوانيه كانت فكره غبيه في حد ذاته وهي اعطت مردود عكسي يثبت ان طرابلس غير آمنه بدليل مليشيات الارهابي باشاآغا قد قتلت رجل في مليشيا منافسه لها في السعي للسيطره علي طرابلس لذلك ونظرا لتصارع المليشيات الارهابيه فب طرابلس فعليه لابد وان تتخذ الحكومة التي اتفق علي تشكيلها كل من استيفاني والتنظيم الأخواني والنظام الاردوغاني سرت مقرا لها
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