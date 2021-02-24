الشيباني: النواب عقدوا العزم على منح الثقة للحكومة.. ومكان انعقاد الجلسة المقبلة ما زال قيد النقاش. #ليبيا #المرصد
الشيباني: النواب عقدوا العزم على منح الثقة للحكومة.. ومكان انعقاد الجلسة المقبلة ما زال قيد النقاش. #ليبيا #المرصد
الله يخزيك ياشوشو . فالشيبانى طمعه الاخوان فى المنصب حتى يحدثوا فتنة ييت برقة وفزان وهو مثل البغبغان يردد خزعبلاتهم فهل يوجد اى برلمان يعقد جلسة دون موافقة رئيسه المنتخب من النواب مستحيل طبعا لوحدث هذا فى تركيا لاتهمهم اردوغان باللنقلاب وحبسهم وهل يمكن لتونس عفد جلسة دون موافقة الغنوشى بالطبع لا مع انه ارهابى وفاسد لكن التغيير يجب ان يتم بطريقة ديمقراطية
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