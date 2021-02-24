عاجل

النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لد

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه انطونيو سابديل، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل دعم العملية السياسية بما يُحقق الأمن والإستقرار وجهود الإتحاد الأوروبي الداعمة لليبيا.

#الحدث_الليبي

May be an image of one or more people, people standing and people sitting

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك