النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لد

النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه انطونيو سابديل، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل دعم العملية السياسية بما يُحقق الأمن والإستقرار وجهود الإتحاد الأوروبي الداعمة لليبيا.

#الحدث_الليبي