حكومة الوفاق تبحث مع الشؤون الانساية للأمم المتحدة تعزيز جهود عودة أهالي #تاورغا

حكومة الوفاق تبحث مع الشؤون الانساية للأمم المتحدة تعزيز جهود عودة أهالي #تاورغاء. #ليبيا #المرصد
حكومة الوفاق تبحث مع الشؤون الانساية للأمم المتحدة تعزيز جهود عودة أهالي #تاورغاء. #ليبيا #المرصد
بصراحة والكلام حقيقي وما فيشي مزايدات – لادارًة حكومة الوفاق الوطني –
اولا الموضوع ما يحتاجش آلى امّم متحدة وغيره من التدخلات –
الموضوع ليبي ليبي – ويمكن حله منطقيا وببساطة ومع رجال الدين وحملة كتاب الله الليبيين وهم اعلم بشءونهم لانه أمانة امام وطنهم وأمان الله عز وجل وهم اعلم بآيات الله – والله يمقت الكذب والفساد والربا – ويحب الصدق والعمل الصالح والإصلاح – فان عملتم خيرا فلأنفسكم وان إساءتك فعليها – هذه اولا –
وثانيا –
الاعلام العام الليبي :
الان الاعلام بصفة عامة يتناسى مهامه الرءيسية وخاصة توضيح الشءون الاسلامية من التوعية الدينية بخصوص شءون عدم ترك الوالدين في حالات الطوارئ مثلا –
يوجد ابناء يجالسون آباءهم وأمهاتهم التموضع وكبار السن فالبيوت – ولا يستطيعون تركهم لوحدهم – ايضا يوجد أيتام او أرامل واصحاب إعاقات لا يستطيعون الزواج بسهولة او رعاية انفسهم ويحتاجون للرعاية الخاصة –
يوجد أزواج جدد لا يعرفون كيفية الحياة الصحيحة في ظل الاسلام او تربية الأبناء في ظل شعاءر الاسلام –
يوجد من لا يعرف كيف يساعد حتى في شءون الزكاة اذا تطوع – ويوجد من يسرقون الزكاة باسم الدين – وبوجد من يربد تشييع الدين باسم التغيير – واحترام المظهر العام والشءون الامنية .
يعني الدور الإعلامي الليبي الصحيح
واختيار المواضيع الدينية وعدم التأخر عن هذا الشيء وخاصة في هذه الفترة من الأشهر – مهم جدا / بغض النظر عن اي تدخلات من اي دولة اخرى او جهة معينة –
لان هذا الموضيع تخص الليبيين قبل اي جهات اخرى وخاصة في الاصلاح داخل المجتمع بشكل عام – والليبيين بشكل خاص .
والله يعلم وانتم لا تعلمون –
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