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عاجل > رسميًا .. الدبيبة يُسلم ” تصور ” حكومته إلى رئيس مجلس النواب المستشار

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > رسميًا .. الدبيبة يُسلم ” تصور ” حكومته إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. #ليبيا #المرصد

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎ALMARSAD LMARSAD. الرصد عاجل الدبيبة يُسلم "تصور" حكومته" إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح‎'‎‎

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • نجاح لتركيا يوشك ان يتحقق فرجل تركيا في الحكومه الليبيه الجديده قاب قوسين او ادني من ثقة برلمان ليبيا محظوظه تركيا كان لها نصيب الأسد في عهد السراج رغم السراج لم تربطه علاقات بزنس مع اردوغان قبل تقلده رئاسة الوزراء في ليبيا ولكن اجبرته لاحقا ظروف الحرب علي الاذعان لكل طالبات اردوغان في مقابل ان يسارع اردوغان لمنع سقوط طرابلس بيد الجيش الليبي ولكن في عهد دبيبه الذي هو صديق اردوغان وصاحب الصفقات القديمه مع تركيا فهو من ناحيه صديق اردوغان ومن ناحيه مدعوم من الأخوان ففي عهده ستأكل تركيا نصيب الاسد والنمر والضبع والذئب من ثروات ليبيا او ممكن حتي سيتم نقل ادارة مصرف ليبيا المركزي الي انقره وهذا حق آصل لتركيا لأن المصرف واقع في الاقليم المحتل من قبل تركيا والاقليم الذي يدار من قبل السفير التركي في طرابلس المحتله كل مافيه حق مكتسب لتركيا بقانون وضع اليد والقدم عليه

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