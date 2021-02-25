عاجل > رسميًا .. الدبيبة يُسلم ” تصور ” حكومته إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. #ليبيا #المرصد
عاجل > رسميًا .. الدبيبة يُسلم ” تصور ” حكومته إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. #ليبيا #المرصد
نجاح لتركيا يوشك ان يتحقق فرجل تركيا في الحكومه الليبيه الجديده قاب قوسين او ادني من ثقة برلمان ليبيا محظوظه تركيا كان لها نصيب الأسد في عهد السراج رغم السراج لم تربطه علاقات بزنس مع اردوغان قبل تقلده رئاسة الوزراء في ليبيا ولكن اجبرته لاحقا ظروف الحرب علي الاذعان لكل طالبات اردوغان في مقابل ان يسارع اردوغان لمنع سقوط طرابلس بيد الجيش الليبي ولكن في عهد دبيبه الذي هو صديق اردوغان وصاحب الصفقات القديمه مع تركيا فهو من ناحيه صديق اردوغان ومن ناحيه مدعوم من الأخوان ففي عهده ستأكل تركيا نصيب الاسد والنمر والضبع والذئب من ثروات ليبيا او ممكن حتي سيتم نقل ادارة مصرف ليبيا المركزي الي انقره وهذا حق آصل لتركيا لأن المصرف واقع في الاقليم المحتل من قبل تركيا والاقليم الذي يدار من قبل السفير التركي في طرابلس المحتله كل مافيه حق مكتسب لتركيا بقانون وضع اليد والقدم عليه
من نيل ثقة برلمان ليبيا
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