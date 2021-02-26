هبوط ثلاث طائرات شحن عسكري تابعة لسلاح الجو التركي، اثنتين في قاعدة عقبة بن ناف

هبوط ثلاث طائرات شحن عسكري تابعة لسلاح الجو التركي، اثنتين في قاعدة عقبة بن نافع بالوطية، والثالثة في مطار الكلية الجوية مصراتة.
#الحدث_الليبي
هبوط ثلاث طائرات شحن عسكري تابعة لسلاح الجو التركي، اثنتين في قاعدة عقبة بن نافع بالوطية، والثالثة في مطار الكلية الجوية مصراتة.
#الحدث_الليبي
لا لا عادي لا يحملن قنابل عنقوديه للاستهداف الافراد ولا يحملن قنابل شديدة التفجير لأستهداف الدشم من يعتقد ذلك فهو غلطان بل هن طائرات يحملن باقات وزهور وتبريكات لليبيين بحكومتهم الجديده التي ستخيب آمالهم كونها أختيرت بخبث اردوغاني – وخبث أخواني وخبث أستيفاني ففي جنيف تم الحضار 75 كمبارس ليبيين للإهام بان هاهم الليبيين يختاروا في الحكومه التي ستسير الاعمال في بلادهم لكن مضمون جنيف كان عكس ما ظهر في الصوره فالكمبارسات التي كانت تدار عن طريق مكالمه بالتلفون ذهابهم لجنيف زي قلته فلو ظلوا في ليبيا بلا هالتعبه طالما التحريك من قبل سفراء دول معينه عبر الهاتف
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