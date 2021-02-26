لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب : ندعو الرئاسة والنواب إلى التريث في إعطا

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب : ندعو الرئاسة والنواب إلى التريث في إعطاء الحكومة الثقة لحين إعلانهم والرئاسي موقف واضح من الوجود العسكري التركي ومرتزقته وتأييد لجنة 5+5 وذلك بعد حديث الدبيية أمس بالخصوص. #ليبيا #المرصد
لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب : ندعو الرئاسة والنواب إلى التريث في إعطاء الحكومة الثقة لحين إعلانهم والرئاسي موقف واضح من الوجود العسكري التركي ومرتزقته وتأييد لجنة 5+5 وذلك بعد حديث الدبيية أمس بالخصوص. #ليبيا #المرصد
موفق ذبيبة واضح من تسريح أمس أنه مع تركيا قلبا وقالبا لانه وجدها أمر واقع أمامه فلا تلوموه لانه فى هذا الموضوع لا حول ولا قوة له ؟
عندما بحثت الأمم المتحده عن حل في الازمه الليبيه لم تهمل الدوله متداخله في الشأن الليبي وخاصه تركيا المحتله لثلث ليبيا فشارت واستشارت استيفاني جميع الاطراف ليبيين وغير ليبيين فخلصت النتيجه علي أختيار حكومة لتقود الليبيين الي انتخابات آخر العام الحالي وكان امام استيفاني ايجاد حل ترضي به تيار الأخوان ورئيس تركيا اردوغان والفرنسيين والامريكان ومعهم الطليان اما ارضاء الليبيين فهو آخر شئ ممكن يخطر علي بال مندوبة أمم الدول الاستعماريه للدعم في ليبيا فقدمت المنفي كمرشح ليس مدلج للمجلس الرئاسي ودست في الحكومه المدلج دبيبه وحضر لقاء جنيف 75 صوره ليبيه تفرجوا ببلاهه ولم يحركوا ساكن حيال فرض استيفاني حكومه ليبيه شكلا ولكنها تركية الهوي وأخونيه الهويه
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