لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب : ندعو الرئاسة والنواب إلى التريث في إعطا

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب : ندعو الرئاسة والنواب إلى التريث في إعطاء الحكومة الثقة لحين إعلانهم والرئاسي موقف واضح من الوجود العسكري التركي ومرتزقته وتأييد لجنة 5+5 وذلك بعد حديث الدبيية أمس بالخصوص. #ليبيا #المرصد