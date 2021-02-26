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عاجل > وسائل إعلام تتداول رسالة من اللواء أبوشحمة ( رئيس 5 الوفاق ) يعود تاري

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > وسائل إعلام تتداول رسالة من اللواء أبوشحمة ( رئيس 5 الوفاق ) يعود تاريخها إلى #23_فبراير بشأن عدم إختصاص اللجنة العسكرية قانونيًا وأمنيًا في تأمين مجلس النواب بسرت . #ليبيا #المرصد

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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