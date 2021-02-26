عاجل > وسائل إعلام تتداول رسالة من اللواء أبوشحمة ( رئيس 5 الوفاق ) يعود تاري

عاجل > وسائل إعلام تتداول رسالة من اللواء أبوشحمة ( رئيس 5 الوفاق ) يعود تاريخها إلى #23_فبراير بشأن عدم إختصاص اللجنة العسكرية قانونيًا وأمنيًا في تأمين مجلس النواب بسرت . #ليبيا #المرصد