عاجل > وسائل إعلام تتداول رسالة من اللواء أبوشحمة ( رئيس 5 الوفاق ) يعود تاري

عاجل > وسائل إعلام تتداول رسالة من اللواء أبوشحمة ( رئيس 5 الوفاق ) يعود تاريخها إلى #23_فبراير بشأن عدم إختصاص اللجنة العسكرية قانونيًا وأمنيًا في تأمين مجلس النواب بسرت . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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