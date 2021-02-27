عبد العزيز: مجلس النواب أسوأ من كورونا وفساده شيء يندى له الجبين. #ليبيا #المرصد
عبد العزيز: مجلس النواب أسوأ من كورونا وفساده شيء يندى له الجبين. #ليبيا #المرصد
ياعبزيز يابن المجنونة الكورونا من جند الله ارسلها بعد ان ظهر الفساد فى البر والبحر ومزايا الكورونا عديدة فالكثير من الموظفين استفادوا منها ويعملوا نصف عدد الايام والطلاب يتعلموا عن بعد وراينا ما يشفى صدور قوم مؤمنين ان الدول القوية المفترية دفعت ثمنا باهظا خسائر الاف القتلى فى امريكا واوربا بعد ان كان القتلى عندنا وهم فرحانين بحالنا الان نفرح ونحن نرى وكستهم وخسائرهم الفادحة ونرى قادة وملوك مكممى الافواه وبعد ان كانوا يسخروا من النقاب نرى رجال منتقبين .
اما عن الفساد فانت اخر من يتكلم عنه وانت غارق فيه تنبح خارج ليبيا لتقبض الثمن ولو اتيح لك ان تسرق وتنهب اموال الشعب فلن تتاخر فانت واحد من الاخوان المفسدين
shut the fuck up ya fucking 17 feb fagot
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