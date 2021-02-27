بوخشيم: لجنة الحوار السياسي انتقدت الطريقة التي يعمل بها الدبيبة في اختيار تشكيل

بوخشيم: لجنة الحوار السياسي انتقدت الطريقة التي يعمل بها الدبيبة في اختيار تشكيلة الحكومة. #ليبيا #المرصد
بوخشيم: لجنة الحوار السياسي انتقدت الطريقة التي يعمل بها الدبيبة في اختيار تشكيلة الحكومة. #ليبيا #المرصد
كنا قد اعتقدنا ان وزير الغفله الوحيد في زمن تردي الاوضاع السياسيه في ليبيا هو وزير الدلاع في المليشيات الارهابيه التي شرعنها السراج وحاول ان يظاهي بها قوات الجيش الليبي بقيادة مشير اركان حرب أما مليشيات السراج ووزير الدلاع في قوات بركان ضريط الغضب المدعو النمورش فلا قيمه ولا جدوه لهم او من وراءهم واذا بتركيا والأخوان اثبتوا لنا انهم قادرون علي الآتيان بوزراء غفله كثيرين وزير أختزل كل مشاكل ليبيا في شعار مسروقه فكرته من شعار منظمه شعيه اجري عليه احدهم تعديلات ودهمه لهم اشربوا يا ليبيين يا علي حكومة تركيه الهويه اخوانيه الهويه عابيين
منظمه شيعيه ايرانيه
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