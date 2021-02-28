عاجل

بلدية سبها تكشف تفاصيل زيارة المنفي ونائبيه إلى المدينة. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 24 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بلدية سبها تكشف تفاصيل زيارة المنفي ونائبيه إلى المدينة. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • والله اغلب الليبيين مايريدوا الشياطين من حكومتنا بطرابلس والمفروض تحاكموا كل من سبب في جلسة صبراتة ، الحكومة الجديدة تريد ان تنسى الماضي وتشتغل ولكن الانذال من مجلس النواب الذين طالبوا بجلسة صبراتة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، الخبث والنفاق لا يبني دولة . كان من المفروض ان قالوا بااخينا عقيلة اصدر قرار للجلسة في اي مكان تراه مناسب ونحن اخوة وهمنا الوطن ولكن هم منافقون

    رد

  • اغلب الليبيين مايريدوا الشياطين من حكومتنا بطرابلس والمفروض تحاكموا كل من سبب في جلسة صبراتة ، الحكومة الجديدة تريد ان تنسى الماضي وتشتغل ولكن الانذال من مجلس النواب الذين طالبوا بجلسة صبراتة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، الخبث والنفاق لا يبني دولة . كان من المفروض ان قالوا بااخينا عقيلة اصدر قرار للجلسة في اي مكان تراه مناسب ونحن اخوة وهمنا الوطن ولكن هم منافقون

    رد