بلدية سبها تكشف تفاصيل زيارة المنفي ونائبيه إلى المدينة. #ليبيا #المرصد
بلدية سبها تكشف تفاصيل زيارة المنفي ونائبيه إلى المدينة. #ليبيا #المرصد
والله اغلب الليبيين مايريدوا الشياطين من حكومتنا بطرابلس والمفروض تحاكموا كل من سبب في جلسة صبراتة ، الحكومة الجديدة تريد ان تنسى الماضي وتشتغل ولكن الانذال من مجلس النواب الذين طالبوا بجلسة صبراتة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، الخبث والنفاق لا يبني دولة . كان من المفروض ان قالوا بااخينا عقيلة اصدر قرار للجلسة في اي مكان تراه مناسب ونحن اخوة وهمنا الوطن ولكن هم منافقون
اغلب الليبيين مايريدوا الشياطين من حكومتنا بطرابلس والمفروض تحاكموا كل من سبب في جلسة صبراتة ، الحكومة الجديدة تريد ان تنسى الماضي وتشتغل ولكن الانذال من مجلس النواب الذين طالبوا بجلسة صبراتة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، الخبث والنفاق لا يبني دولة . كان من المفروض ان قالوا بااخينا عقيلة اصدر قرار للجلسة في اي مكان تراه مناسب ونحن اخوة وهمنا الوطن ولكن هم منافقون
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