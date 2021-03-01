الأسمر: البرلمان لا يمكنه أن يشترط انتقال السلطة إلى سرت لكنه قد يضغط في هذا الا

الأسمر: البرلمان لا يمكنه أن يشترط انتقال السلطة إلى سرت لكنه قد يضغط في هذا الاتجاه. #ليبيا #المرصد
الأسمر: البرلمان لا يمكنه أن يشترط انتقال السلطة إلى سرت لكنه قد يضغط في هذا الاتجاه. #ليبيا #المرصد
ليس امام الحكومه الجديده في ظل انقسام البرلمان الليبي إلا ان تأخذ الثقه من البرلمان التركي لعدة اعتبارات اولاً لأنه كان لتركيا دور كبير في فوز ادبيبه برئاسة الحكومه ثانيا تركيا تحتل عاصمه ليبيا وما جاورها ثالثاً البرلمان التركي وهو الذي جدد بقاء قوات تركيا في 18 شهرا مضي منهن القليل فردوا الشور علي تركيا وقولوا لها اكملي جميلك علي الليبيين وانهاءا منك با تركيا لنزاع الليبيين علي المدينه التي سيجتمعوا فيها برلمانها .. فبلاش من سرت عليها اشكال من بعض النواب وبلاش من طبرق عليها اشكال من بعض النواب وبلاش من صبراته عليها اشكال من النواب فما رأيكم بالتئام البرلمان في قاعدة الوطيه فتركيا التي اصرت علي ترشيح ادبيبه فدعما له اكثر واكثر سوف تسمح لبرلمانكم بالانعقاد في قاعدة الوطيه
أضف تعليقـك