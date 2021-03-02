نيابة شمال طرابلس تكشف: باشاغا لم يتعرض لمحاولة اغتيال.. وتروي اعترافات حراسه

كشفت نيابة شمال طرابلس المكلفة بالتحقيق في مزاعم محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، أن كل ملامح الواقعة لم تكن بغية الاغتيال وأن الدلائل على ذلك واضحة وكثيرة.

وقال رئيس النيابة عمر علي فكيني أن حادثة مقتل رضوان الهنغاري الذي توفي في الحادثة، كانت نتيجة تشاحن واستفزاز لحظي بخصوص الطريق بين موكب باشاغا وسيارة ” دعم الإستقرار” التي يقودها القتيل.

وأوضحت النيابة أن حراس وزير الداخلية حاصروا السيارة ثم لاحقوها وبادروا بإطلاق النار إلى الأعلى، ومن أحد عناصر دعم الاستقرار في آن واحد.

وأشار البيان إلى أن محمد ديهوم أبوحجر وهو أحد حراس باشاغا اعترف بصدم مركبة دعم الاستقرار ما أدى لانقلابها ووفاة الهنغاري كما اعترف أحد الركاب بأنه أطلق النار.