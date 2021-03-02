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نيابة شمال طرابلس تكشف: باشاغا لم يتعرض لمحاولة اغتيال.. وتروي اعترافات حراسه

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كشفت نيابة شمال طرابلس المكلفة بالتحقيق في مزاعم محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، أن كل ملامح الواقعة لم تكن بغية الاغتيال وأن الدلائل على ذلك واضحة وكثيرة.

وقال رئيس النيابة عمر علي فكيني أن حادثة مقتل رضوان الهنغاري الذي توفي في الحادثة، كانت نتيجة تشاحن واستفزاز لحظي بخصوص الطريق بين موكب باشاغا وسيارة ” دعم الإستقرار” التي يقودها القتيل.

وأوضحت النيابة أن حراس وزير الداخلية حاصروا السيارة ثم لاحقوها وبادروا بإطلاق النار إلى الأعلى، ومن أحد عناصر دعم الاستقرار في آن واحد.

وأشار البيان إلى أن محمد ديهوم أبوحجر وهو أحد حراس باشاغا اعترف بصدم مركبة دعم الاستقرار ما أدى لانقلابها ووفاة الهنغاري كما اعترف أحد الركاب بأنه أطلق النار.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الكذب رذيله آخري تضاف الي سجل هذا الأرهابي الملئ بالمساوئ ويكفي سوءا أنه شكل مليشيات ارهابيه من قطاع الطريق سماها فقر ليبيا ومليشيا ارهابيه اسماها الشروق بماذا أشرقت علي الليبيين أشرقت عليهم بالقتل والارهاب والحرق والسلب والاغتيالات والسطو البنوك ثم صعدته المليشيات حتي صار وزير بلا وزاره وبلا اي حكمه وبلا أي ادباره وزير في حكومه وهميه وغير شرعيه عينها ليون ومنحها الغرب الشرعيه المزيفه بينما البرلمان والشعب كانوت رافضين لحكومة ليون

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