افحيمة: المطالبة بتأجيل جلسة منح الثقة هي محاولة للالتفاف على الجلسة وإفشالها. #ليبيا #المرصد
افحيمة: المطالبة بتأجيل جلسة منح الثقة هي محاولة للالتفاف على الجلسة وإفشالها. #ليبيا #المرصد
يجب منح الثقة للحكومة فى الموعد المحدد لمدة محددة ولتكن ثلاث اشهر فان نجحت يتم التجديد وان فشلت يقوم البرلمات مع المجلس الرئاسى باجراء تعديل وزارى سواء كليا او جزئيا المهم حاليا التخلص من حكومة السراج التى اعترف الجميع بفسادها والمهم هو وجود حكومة موحدة بدلا من حكومتين حاليا وبعدها يمكن تصحيح اى اخطار فالمفسدة الناتجة عن الوضع الحالى اكبر من جبر الضرر عن حكومة جديدة
جلب المصالح ودرء المفاسد
إذا حدث تعارضٌ بين المفاسد والمصالح وكانتا في منزلة ورُتبة واحدة، يقدَّم دفعُ المفاسد على الاعتناء بالمصالح[1].
وهناك قاعدة: “دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح”[2]، “درءُ المفسَدَة أولى مِن جَلب المصلَحَة”[3]،”دفعُ المفسَدَة أهمُّ مِن تحصيلِ المصلَحَة”[4].
ويقول السيوطي رحمه الله[5]: “إذا تَعارضَت مفسَدةٌ ومصلَحةٌ؛ قُدِّم دفعُ المفسَدةِ غالبًا؛ لأنَّ اعتِناءَ الشارعِ بالمنهِيَّات أشَدُّ مِن اعتنائِه بالمأمورات”[6].
ويقول العزُّ بن عبدالسلام رحمه الله[7]: “إن تعَذَّر الدَّرءُ والتَّحصيلُ فإن كانت المفسَدةُ أعظمَ من المصلَحةِ، درَأنا المفسَدةَ ولا نُبالي بفَواتِ المصلَحة”[8]؛ لأن “دَرْء المفاسدِ أولى من جَلب المصالح، فإذا تَعارضَت مفسَدةٌ ومصلَحةٌ قُدِّم دفعُ المفسَدةِ غالبًا”[9].
أي: إذا حدَث تعارضٌ بين المصالح والمفاسد وهُما في نفس المنزلة، ولا نستطيع الجمع بينهما، سنلجأ إلى الترجيح بدرء المفسدة على جَلب المصلحة.
ومن أدلة مشروعيتها من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108].
وجه الدلالة: أن الله منَع المسلمين من أن يسبُّوا آلهة المشركين؛ خوفًا من مفسدةِ سبِّ المشركين لله تعالى[10].
ويُثاب المرء إذا التزم بهذه الآية الكريمة[11]؛ فقد نَهى الإسلام عن سب آلهة المشركين مع ما فيه من المصلحة، ولكن مفاسدها أكبر.
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