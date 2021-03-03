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بعيرة يرجح أن تكون مدينة سرت مكانًا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة. #ليبيا #

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بعيرة يرجح أن تكون مدينة سرت مكانًا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • من رأيي طالما كان لتركيا دور كبير في تولي السيد رئاسة الحكومه الجديده وكان ذلك حسب تسريبات عديده وأنهاءا للجدل علي مكان الانعقاد فما لكم الا قاعدة الوطيه الواقعه تحت الاحتلال التركي من آجل ان يكتمل دور تركيا في تنصيب حكومه ليبيه تركية الهوي في بلد تركيا تستعمر ثلثه فسيفرح بالمكان العملاء المناوئين للانعقاد في طبرق او سرت سيفرحوا لان الانعقاد سيكون في قاعدة تحت إمرة سيدهم اردوغان

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