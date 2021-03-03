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الأبلق : عقيلة يعلم من أين تؤكل الكتف وبأدواته يمكنه عدم تمرير الحكومة بالجلسة.

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الأبلق : عقيلة يعلم من أين تؤكل الكتف وبأدواته يمكنه عدم تمرير الحكومة بالجلسة. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • اغلب الظن هي ليست رشوه هي بكشيش بس مبالغ فيه بسبب غلاوة المبكشش له علي المبكشش والبخشيش هيبه وعربون محبه فمشوها علي انها بكشيش واعتمدوا الحكومه وهم اقطع مصروفهم بكشيش بمئات الالاف والحكومه عمرها قصير عمر دجاجه بيضه الا يكونوا مش ناويين ينصفطوا علي اجراء الانتخابات ويقولوا حتي نحن ايش بنظل ست سنين هاهو السراج من سنه ونصف ظل ست سنوات

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