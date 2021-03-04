مركز مكافحة الأمراض يناقش طرق وآلية تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا. #ليبيا #المرصد
مركز مكافحة الأمراض يناقش طرق وآلية تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا. #ليبيا #المرصد
لاحظ احد عسكريين الحرس الامني للموسسات الصحية بان أعضاء مجلس النواب ونساءهم وبناتهم والممرضين والممرضات لم يتلقوا التطعيم ضد اللقاح الفيروس …
فقام بايقاف حملة التطعيم – في المدارس والموسسات العامة – حتى يتم الكشف عن هوية أعضاء التمريض وتقديم النواب وابناءهم وبناتهم ونساءهم فالميتشفيات لتلقي العلاج . قبل اي شخص اخر .
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