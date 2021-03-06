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مرغم: حفتر يعاملنا كما يعامل الصهاينة اخوتنا في فلسطين. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مرغم: حفتر يعاملنا كما يعامل الصهاينة اخوتنا في فلسطين. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ياخروف ياغبى اخوانكم هم الصهاينة حيث ان الاخوان المفلسين والصهيونية صناعة انجليزية والمقر الرئيسى للاخوان فى لندن عاصمة الضباب والارهاب والمذهب الاخوانى خليط من العبادات الاسلامية والمعاملات اليهودية الصهيونية وحفتر اخطأ عندما تعامل معكم بااخوان بنى صهيون على انكم مسلمون وطبق المعاملات الاسلامية عندما دخل غريان اعطاكم الامان فكان المقابل غدر وخيانة من شر خلق الله وأخطأ عندما اوقف اطلاق النار فى طرابلس وهو على بعد امتار من قلبها وكان يجب عليه استخدام القوة المفرطة لسحق الخوان

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