عقيل: الدبيبة اعتمد مبدأ توزيع الحصص في الحكومة على مختلف الأطراف. #ليبيا #المرص

عقيل: الدبيبة اعتمد مبدأ توزيع الحصص في الحكومة على مختلف الأطراف. #ليبيا #المرصد
عقيل: الدبيبة اعتمد مبدأ توزيع الحصص في الحكومة على مختلف الأطراف. #ليبيا #المرصد
حصص شني ..!! شن يخرف هذا … !!
سبحان الله – الى الان الادارة الحكومية للوفاق وإدارة الاصلاح مش فاهمين على شن يتكلم هذا الدبيبة ..؟!!
الادارة الرءيسية الان تعمل على حصر التعداد السكاني –
وتجاوزات الازدواج الوظيفي –
وحصر القباءل الي تملك الخيول والإبل – والمزارع –
وكذلك النواب والقطاع الخاص – من أسواق ومحلات تجارية غير مرخصة –
وعيادات طبية تسرق الأدوية المخصصة للقطاع العام والمستشفيات ..!!؟
والاستيراد الغير مراقب – والناهب صلاحيات المواد المستوردة وغير مطابقة المواصفات وتحمل امراض وسرطانات –
ومعارض السيارات – لبعض المواطنين – وبينما الخريجين يبحثون عّن اعمال ووظاءف ..!!
وامتلاك بعض المواطنين على اكثر من عقار سكني – بينما بعض المواطنين الليبين يعيشون في بلادهم بالايجار ..!! ومنهم فالمخيمات … !!!
والاجانب في ليبيا وما هي جنسياتهم وحصر تعدادهم – ..!!
كل هذا الان تعمل عليه ادارة الإصلاحات مع حكومة الوفاق – حتى يكون هناك امّنً وتوازن اجتماعي –
اما بوعود الدبيبة ونشر الفوضى بين الليبيين – والتكالب على الكراسي – والموارد – فاعتقد ان الشيء المهم هو المحاسبة القضاءية – حتى ” بتفعيل قانون التطهير 24 من اين لك هذا .”
حتى تتوفر الفرص للآخرين – اما القبلية والمحسوبية والعنجهية والوساطة والرشاوي والتزوير – ليست بحلول – لا يمكن حل خطا بخطا اخر – وهذه تجاوزات انما تنشر الجريمة والثأر – والسرقات والجحود والانحراف – وعدم الاستقرار حتى للعمل الاداري التسيري – فلهذا على من يقول ويصرح فعليه ان يقول خيرا او يَصُمْت .
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