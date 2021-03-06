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صور | زراعة الفراولة تزدهر في #تاجوراء وآمال المزارعين على تغطية السوق المحلي. #

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | زراعة الفراولة تزدهر في #تاجوراء وآمال المزارعين على تغطية السوق المحلي. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • مَش قلنالكم إعلام تافه ومريض ..!!!
    زرعتوه قمح والا شعير والا نخل …؟!!
    من أمّتى الليبيين ولوا فراولة – يا مرضى ..!’
    ما فيش توعية وما فيش خبرة فالإعلام – ومافيش وطنية عبارة عّن. جواسيس زي الفيروسات دخلوا للبيوت عن طريقه – والاسر الليبية باعلام مريض وتافه – ولا يصلح للمجتمع المدني الليبي .
    تحركوا وديروا نتيجة – خيركم مستسلمين لكمشة توافه وحلويات وكريمات وبودريين وبودريات –
    – بعدوكم عن دينكم وعن وصايا أجدادكم وتراب ارضكم واماناتكم ..!!!

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