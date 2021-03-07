عاجل > معيتيق : اليوم انتهت حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية غرباً وشر

عاجل > معيتيق : اليوم انتهت حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية غرباً وشرقاً ومالية الوفاق أحالت مرتبات كافة موظفي الدولة بمختلف القطاعات إلى #ليبيا المركزي .

عاجل > معيتيق : ماحدث اليوم هو اللبنة الأولى في طريق توحيد مؤسسات الدولة. #المرصد