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عاجل > معيتيق : اليوم انتهت حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية غرباً وشر

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > معيتيق : اليوم انتهت حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية غرباً وشرقاً ومالية الوفاق أحالت مرتبات كافة موظفي الدولة بمختلف القطاعات إلى #ليبيا المركزي .

عاجل > معيتيق : ماحدث اليوم هو اللبنة الأولى في طريق توحيد مؤسسات الدولة. #المرصد

May be an image of 1 person and textMay be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD.C الرصد االوطي عاجل معيتيق اليوم انتهت حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية غرباً وشرقاً ومالية الوفاق أحالت مرتبات كافة موظفي الدولة بمختلف القطاعات إلى ليبيا المركزي‎'‎‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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