المجلس الاستشاري: نتمنى من البرلمان ترتيب الأولويات بشكل يفضي لبناء سليم لشرعية السلطات التنفيذية القادمة. #ليبيا #المرصد
المجلس الاستشاري: نتمنى من البرلمان ترتيب الأولويات بشكل يفضي لبناء سليم لشرعية السلطات التنفيذية القادمة. #ليبيا #المرصد
راحت عليك ياحشرى فانتم الد اعداء الشرعية بعد ماخذت من السلطان العثمانى حقنة شرجية ولم يعد لمجلسك الخرفانى اى محل من الاعراب بسقوط الصخيرات ووجود حكومة وحة وطنية العب بعيد ياحقير فلم يعد لك مكان الا عند اردوغان صحته الان متدهورة ويحتاج الى من يرعاه اذهب اليه فهو فى حاجة لمن يمسح له مؤخرته بعد ان يقضى حاجته على المراخيض الذهبية وبعد ما تمسح مؤخرته استمتع بعطر السلطان ياخرفان
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