بن شرادة: تأجيل عقد جلسة منح الثقة تعني مخالفة المدد الزمنية التي نصت عليها خارط

بن شرادة: تأجيل عقد جلسة منح الثقة تعني مخالفة المدد الزمنية التي نصت عليها خارطة الطريق. #ليبيا #المرصد
بن شرادة: تأجيل عقد جلسة منح الثقة تعني مخالفة المدد الزمنية التي نصت عليها خارطة الطريق. #ليبيا #المرصد
وانا اتابع جلسات مجلس النواب على قناة ليبيا الحدث رايت على الشريط الاخبارى للقناة ان نيابة طرابلس تطلب رفع الحصانة عن خالد المشرى لاستجوابه بتهم الفساد ونهب المال العام نيابة طرابلس لا تعلم انه لا حصانة لخالد المشرى فهو ليس نائبا فى البرلمان بل مجرد عضو فى نادى مجلس الدولة الخرفانى غير الشرعى وسقط بسقوط الصخيرات وبنا عليه ارسل اى سيارة شرطة تجيبه من قفاه للنيابة قبل ان يهرب لتركيا عنده هناك حصانة شرجية من سلطان الدعارة الذى يغانى من المرض منذ مقابلته فى غرفة مغلقة !!!
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