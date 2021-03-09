محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يعقد اجتماعا مع مشغل الموزع الوطني (شركة معاملات للخدمات المالية) بحضور الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا المركزي للتوسع في خدمات الدفع الالكتروني.

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