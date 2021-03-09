عاجل

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يعقد اجتماعا مع مشغل الموزع الوطني (شركة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يعقد اجتماعا مع مشغل الموزع الوطني (شركة معاملات للخدمات المالية) بحضور الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا المركزي للتوسع في خدمات الدفع الالكتروني.

#الحدث_الليبي

May be an image of one or more people, people sitting and indoor

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك