شلوف: برلمان طرابلس لم يعد له وجود.. وعلى الحكومة الالتفات بشكل جدي لمسألة السجل المدني. #ليبيا #المرصد
شلوف: برلمان طرابلس لم يعد له وجود.. وعلى الحكومة الالتفات بشكل جدي لمسألة السجل المدني. #ليبيا #المرصد
لم يكون برلمان ذاك الكسير الذي حاولوا تجبيره في العاصمه ليظاهي ذاك الشامخ برلمان ليبيا كل الليبيين في طبرق بل كان شطحه من شطحات الأنفصاليين لشق الصف الليبي وفي النهايه رجعوا منكسي الرؤس للاجتماع في سرت ومنهم من غالب غيبة المهزوم علي الاحتفال بيوم النصر مازال وايش رأيتي سيعود منكسي الرؤس عصابات ضرطات الغضب برئاسة الطفل الغر النمروش فلا مجد لليبيا ولا رفعه لها الا بوضع باقي الأقاليم يدهم في يد برقه فرائدة الجهاد برقه ومكوين الجيشين قديما جيش السنوسي وحديثا جيش كرامة هي برقه وجالبة الاستقلال من ايطاليا هي برقه حتي ثورة معمر انطلقت من برقه ثم ثورة فبراير انطلقت من برقه وها هي برقه تنهي الانقسام بين الليبيين 8/3/2021
أضف تعليقـك