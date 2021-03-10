عاجل > الدبيبة وصالح يعلنان الإثنين القادم موعدًا لأداء الحكومة اليمين في الم

عاجل > الدبيبة وصالح يعلنان الإثنين القادم موعدًا لأداء الحكومة اليمين في المقر الدستوري لمجلس النواب بمدينة #بنغازي . #ليبيا #المرصد
عاجل > الدبيبة وصالح يعلنان الإثنين القادم موعدًا لأداء الحكومة اليمين في المقر الدستوري لمجلس النواب بمدينة #بنغازي . #ليبيا #المرصد
نبارك لتركيا وللأخوتن في نجاح تركيا والأخوان في أستيمالة أستيفاني لتفصيل حكومه من الليبيين حسب رغبة ومقاس الغرب الاستعماري وتركيا وبهذا قد ضمنت تركيا مصالحها في ليبيا دون مساس او انقاص وضمن الأخوان بقاءهم علي مقربه من صانعي القرار في ليبيا مالم يكونوا هم من سيصنع القرار في ليبيا
اصبح فى ليبيا حكومة شرعية نالت ثقة مجلس النواب باغلبية اكثر من الثلثين وداعا حكومة السراج الغير شرعية حكومة شرجية حكومة مجرمين باشاغا والنمروش عملاء تركيا
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