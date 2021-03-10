في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب سعيد أمغيب: في هذه اللحظات التاريخية تم م

في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب سعيد أمغيب: في هذه اللحظات التاريخية تم منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة نسأل الله أن تكون حكومة خير وصلاح للوطن والمواطن.
#الحدث_الليبي
في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب سعيد أمغيب: في هذه اللحظات التاريخية تم منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة نسأل الله أن تكون حكومة خير وصلاح للوطن والمواطن.
#الحدث_الليبي
يارب تكون نهاية الفساد والمفسدين ويارب صخر له البطانة الصالحة ويسر له وسهل له العمل وووفقه ودلل له الصعاب وحول جميع العقبات امامه , يارب ابعد الاصوليين والانانيين وابعد كل من هو غير صالح للوطن والمواطن, اللهم بارك فى هده الحكومة واجعلها خير لليبيا والليبيين.
ملاحظة: الدعاء لى ولى الامر مطلوب فاكثروا من الدعاء
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