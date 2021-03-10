في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب سعيد أمغيب: في هذه اللحظات التاريخية تم م

في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب سعيد أمغيب: في هذه اللحظات التاريخية تم منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة نسأل الله أن تكون حكومة خير وصلاح للوطن والمواطن.

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