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في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب سعيد أمغيب: في هذه اللحظات التاريخية تم م

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب سعيد أمغيب: في هذه اللحظات التاريخية تم منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة نسأل الله أن تكون حكومة خير وصلاح للوطن والمواطن.
#الحدث_الليبي

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • يارب تكون نهاية الفساد والمفسدين ويارب صخر له البطانة الصالحة ويسر له وسهل له العمل وووفقه ودلل له الصعاب وحول جميع العقبات امامه , يارب ابعد الاصوليين والانانيين وابعد كل من هو غير صالح للوطن والمواطن, اللهم بارك فى هده الحكومة واجعلها خير لليبيا والليبيين.

    ملاحظة: الدعاء لى ولى الامر مطلوب فاكثروا من الدعاء

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