عاجل > النائب المنشق حمودة سيالة يصدر بيان مباركة من #طرابلس عقب مقاطعته ومجم

عاجل > النائب المنشق حمودة سيالة يصدر بيان مباركة من #طرابلس عقب مقاطعته ومجموعته المنشقة لجلسة #سرت .#المرصد

عاجل > رئيس البرلمان الموازي : نتمنى التوفيق لحكومة الوحدة في مهامها وعلى رأسها إنتخابات ديسمبر وجلسة سرت كانت تتويج لجهود المجلس. #ليبيا