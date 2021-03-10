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عاجل > النائب المنشق حمودة سيالة يصدر بيان مباركة من #طرابلس عقب مقاطعته ومجم

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > النائب المنشق حمودة سيالة يصدر بيان مباركة من #طرابلس عقب مقاطعته ومجموعته المنشقة لجلسة #سرت .#المرصد

عاجل > رئيس البرلمان الموازي : نتمنى التوفيق لحكومة الوحدة في مهامها وعلى رأسها إنتخابات ديسمبر وجلسة سرت كانت تتويج لجهود المجلس. #ليبيا

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD.CO المصد جلسن النو Re O House the residentof عاجل النائب المنشق حمودة سيالة يصدر بيان مباركة من طرابلس عقب مقاطعته ومجموعته المنشقة لجلسة سرت‎'‎‎May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD.CO الرصد جلسن التو Re O House Pres.dentofthe the of عاجل رئيس البرلمان الموازي نتمنى التوفيق لحكومة الوحدة الوطنية في مهامها وعلى رأسها إنتخابات ديسمبر وجلسة سرت كانت تتويج لجهود المجلس‎'‎‎

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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