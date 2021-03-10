4 تكتلات سياسية ترحب بالثقة لحكومة الدبيبة وتدعوها للإلتزام بالانتخابات في موعده

4 تكتلات سياسية ترحب بالثقة لحكومة الدبيبة وتدعوها للإلتزام بالانتخابات في موعدها. #ليبيا #المرصد
4 تكتلات سياسية ترحب بالثقة لحكومة الدبيبة وتدعوها للإلتزام بالانتخابات في موعدها. #ليبيا #المرصد
ستفتقد فرنسا 24 مهنيتها ومصداقيتها اذا داومت علي استضافه الكذابين من امثال عضو البرلمان الليبي المدعو حسن جاب الله كذب كذبه لا تسعها طرابلس عندما قال في لقاء معه قبل قليل علي فضائية فرنسا 24 قال باطل وزيف وادعي ان هناك شئ اسمه البنيان الفشوش قد حرروا سرت من الدواعش ولولاهم ماكان اجتمع البرلمان اليوم في سرت فمن المعلوم ان من حرر سرت هم الامريكان من الجو بقصف الدواعش من الجو وفرقة النخبه البريطانيه وفرقة التدخل السريع الايطاليه من الارض وان ما يعرف بالبنيان كانوا كان دورهم هو سطوا علي بيوت أهالي سرت حسب شكوي من أعيان سرت حيث قالوا هناك سرقات وقعت بالمدينه قرب قضاء الامريكان والبريطانيين والطليان علي الدواعش في سرت تشجع افراد مما يعرف بمليشيات مصراته علي الدخول لسرت بعدما كانت محرمه عليهم وفتشوا كل البيوت وسرقوا كل شئ
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