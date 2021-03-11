#صور .. استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس
#الحدث_الليبي
#صور .. استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس
#الحدث_الليبي
المهم ان تكون جميع القوات النظامية غرب ليبيا تحت قيادة موحدة ومنضبطة وليكن تحت قيادة رئيس الاركان بينما فى الشرق والجنوب تحت قيادة قائد الجيش ويكون التنسيق بينهما عن طريق القائد الاعلى المجلس الرئاسى والتنسيق مع الخكومة من خلال مجلس الوزراء على ان يتم تسريح المليشيات والقوات المساندة تسلم اسلحتها للقوات النظامية ةيتم استيعابها فى جهاز الخدمة الوطنية جهاز مدنى من اجل الاعمير وتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لتخفيض التكلفة كما هو موجود فى مصر للاستفادة من امكانيات الجيش فى المشروعات المدنية
أضف تعليقـك