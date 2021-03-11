عاجل

#صور .. استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس #الحدث_الليبي

تم النشر منذُ 57 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#صور .. استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس
#الحدث_الليبي

May be an image of 1 person, standing and outdoorsMay be an image of 1 person, standing and outdoorsMay be an image of 3 people, people standing and outdoorsMay be an image of one or more people, people standing and outdoors

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المهم ان تكون جميع القوات النظامية غرب ليبيا تحت قيادة موحدة ومنضبطة وليكن تحت قيادة رئيس الاركان بينما فى الشرق والجنوب تحت قيادة قائد الجيش ويكون التنسيق بينهما عن طريق القائد الاعلى المجلس الرئاسى والتنسيق مع الخكومة من خلال مجلس الوزراء على ان يتم تسريح المليشيات والقوات المساندة تسلم اسلحتها للقوات النظامية ةيتم استيعابها فى جهاز الخدمة الوطنية جهاز مدنى من اجل الاعمير وتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لتخفيض التكلفة كما هو موجود فى مصر للاستفادة من امكانيات الجيش فى المشروعات المدنية

    رد