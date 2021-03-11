صور | رئيس أركان الوفاق محمد الحداد وعميد بلدية #طرابلس عبدالرؤوف بيت المال يستق

صور | رئيس أركان الوفاق محمد الحداد وعميد بلدية #طرابلس عبدالرؤوف بيت المال يستقبلان الدبيبة قبل قليل في معيتيقة قادمًا من #مصراتة بعد نيله الثقة في #سرت . #المرصد #ليبيا