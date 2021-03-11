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صور | رئيس أركان الوفاق محمد الحداد وعميد بلدية #طرابلس عبدالرؤوف بيت المال يستق

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | رئيس أركان الوفاق محمد الحداد وعميد بلدية #طرابلس عبدالرؤوف بيت المال يستقبلان الدبيبة قبل قليل في معيتيقة قادمًا من #مصراتة بعد نيله الثقة في #سرت . #المرصد #ليبيا

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • يجب على البرلمان انشاء مجلس للامن القومى برئاسة رئيس المجلس الرئاسى ويضم نائبيه مع رئيس الحكومة والبرلمان ووزير الداخلية وقائد الجيش الوطنى ورئيس الاركان فى المنطقة الغربية وقادة المخابرات وافرع القوات المسلحة ليجتمع فى الامور الطارئة لحل اى مشكلة واصدار قرارات وطنية

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