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من تقرير المحاسبة 2019 .. نفقات المستشار السياسي للسراج وعائلته في 2019 بلغت 1.

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

من تقرير المحاسبة 2019 .. نفقات المستشار السياسي للسراج وعائلته في 2019 بلغت 1.4 مليون منها تذكرة سفر مابين #تونس و #قطر و #تركيا بقيمة 75 الف دينار و 7 تذاكر أخرى منها واحدة للولايات المتحدة بقيمة 398 ألف دينار !! . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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