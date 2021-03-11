من تقرير المحاسبة 2019 .. نفقات المستشار السياسي للسراج وعائلته في 2019 بلغت 1.4 مليون منها تذكرة سفر مابين #تونس و #قطر و #تركيا بقيمة 75 الف دينار و 7 تذاكر أخرى منها واحدة للولايات المتحدة بقيمة 398 ألف دينار !! . #ليبيا #المرصد