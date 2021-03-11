من تقرير المحاسبة 2019 : دفاع الوفاق انفقت 50 مليون دينار في سنة على ملابس وقياف

من تقرير المحاسبة 2019 : دفاع الوفاق انفقت 50 مليون دينار في سنة على ملابس وقيافة عناصرها . #ليبيا #المرصد
من تقرير المحاسبة 2019 : دفاع الوفاق انفقت 50 مليون دينار في سنة على ملابس وقيافة عناصرها . #ليبيا #المرصد
والنواب والأحزاب كم أنفقوا على الحفلات والسهرات والسفر في ابوزنيقة وفي جينيف وفي الغردقة وفي تونس .،!!!!
الان توجد تقارير عن وجود رشاوي للأمم المتحدة – وسرقة طاءرات ليبية مدنية جديدة وتخصيصها لبعض شركات خاصة ليبية وغير ليبية من اطراف النواب الليبيين – يعني كيف تتم محاسبة النواب الليبيين والاحزاب الليبية ومنظمات المراءة وما ادراك ما المراءة الي تتشدقوا بيها ..؟!!
في نساء مجرمات حقيقيات – وتقولي مراءة مش يبوا مساواة – قول للجهات الامن توجد نساء قاتلات وتاجرات مخدرات وساحرات ومزورات وسارقات – شن نحسابوهم انتم .؟!’
ماهو ياكلوا ويشربوا زيكم ويطمعوا ويبخلوا وممكن إيديروا في أشياء حتى بعض الرجال يستعففون منها وينبذونها والعياذ بالله –
كل هولاء من سيحاسبهم ..؟!’
– ام هي جهات تستنزف الدولة وخارجة عن القانون والشريعة في ليبيا ولا تلزم المحاسبة والقضاء – .!!! لا حول ولا قوة آلت بالله – اذكركم بقول الله الخالق –
بِسْم الله الرحمن الرحيم
” ومن لم يحكم بما انزل الله فاولاءك هم الكافرون ” صدق الله العظيم
Avatarبِسْم الله الرحمن الرحيم ” ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم “:
11 مارس، 2021 الساعة 9:01 م
والنواب والأحزاب كم أنفقوا على الحفلات والسهرات والسفر في ابوزنيقة وفي جينيف وفي الغردقة وفي تونس .،!!!!
الان توجد تقارير عن وجود رشاوي للأمم المتحدة – وسرقة طاءرات ليبية مدنية جديدة وتخصيصها لبعض شركات خاصة ليبية وغير ليبية من اطراف النواب الليبيين – يعني كيف تتم محاسبة النواب الليبيين والاحزاب الليبية ومنظمات المراءة وما ادراك ما المراءة الي تتشدقوا بيها ..؟!!
في نساء مجرمات حقيقيات – وتقولي مراءة مش يبوا مساواة – قول للجهات الامن توجد نساء قاتلات وتاجرات مخدرات وساحرات ومزورات وسارقات – شن تحسابوهمً انتم .؟!’
ماهو ياكلوا ويشربوا زيكم ويطمعوا ويبخلوا ويجوعوا ويتآمروا ويتجسسوا وممكن إيديروا في أشياء حتى بعض الرجال يستعففون منها وينبذونها والعياذ بالله – مع احترامي للبعض المراعون لحقوق الدين والوطن والعرف .
كل هولاء من سيحاسبهم ..؟!’
– ام هي جهات تستنزف الدولة وخارجة عن القانون والشريعة في ليبيا ولا تلزم المحاسبة والقضاء – .!!! لا حول ولا قوة آلا بالله – اذكركم بقول الله الخالق –
بِسْم الله الرحمن الرحيم
” ومن لم يحكم بما انزل الله فاولاءك هم الكافرون ” صدق الله العظيم
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