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من تقرير المحاسبة 2019 : دفاع الوفاق انفقت 50 مليون دينار في سنة على ملابس وقياف

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

من تقرير المحاسبة 2019 : دفاع الوفاق انفقت 50 مليون دينار في سنة على ملابس وقيافة عناصرها . ‫#ليبيا‬ ‫#المرصد

May be an image of ‎2 people, people standing and ‎text that says '‎ALMARSAD الرصد قيافة كتائب الدفاع بـ 50 !مليون كشف تقرير ديوان المحاسبة 2019 عن فساد وهدر وصف "بـ الخرافي في المجلس الرئاسي ووزارته ومستشاري وعائلاتهم وأصدقائهم وتطرق التقرير إلى وزارة دفاع الوفاق وقيام أمراء كتائب بالتعاقد من تلقاء نفسهم مع شركات تموين بعشرات ملايين الدينارات وأشار التقرير إلى أن مصاريف القيافة والملابس العسكرية للكتائب بلغ 50 مليون دينار أما مخصصات المناطق العسكرية بلغت 185 مليون‎'‎‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • والنواب والأحزاب كم أنفقوا على الحفلات والسهرات والسفر في ابوزنيقة وفي جينيف وفي الغردقة وفي تونس .،!!!!
    الان توجد تقارير عن وجود رشاوي للأمم المتحدة – وسرقة طاءرات ليبية مدنية جديدة وتخصيصها لبعض شركات خاصة ليبية وغير ليبية من اطراف النواب الليبيين – يعني كيف تتم محاسبة النواب الليبيين والاحزاب الليبية ومنظمات المراءة وما ادراك ما المراءة الي تتشدقوا بيها ..؟!!
    في نساء مجرمات حقيقيات – وتقولي مراءة مش يبوا مساواة – قول للجهات الامن توجد نساء قاتلات وتاجرات مخدرات وساحرات ومزورات وسارقات – شن نحسابوهم انتم .؟!’
    ماهو ياكلوا ويشربوا زيكم ويطمعوا ويبخلوا وممكن إيديروا في أشياء حتى بعض الرجال يستعففون منها وينبذونها والعياذ بالله –
    كل هولاء من سيحاسبهم ..؟!’
    – ام هي جهات تستنزف الدولة وخارجة عن القانون والشريعة في ليبيا ولا تلزم المحاسبة والقضاء – .!!! لا حول ولا قوة آلت بالله – اذكركم بقول الله الخالق –
    بِسْم الله الرحمن الرحيم
    ” ومن لم يحكم بما انزل الله فاولاءك هم الكافرون ” صدق الله العظيم

    رد
  • Avatar يقول م الله الرحمن الرحيم " ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " صدق الله العظيم:

    Avatarبِسْم الله الرحمن الرحيم ” ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم “:
    11 مارس، 2021 الساعة 9:01 م
    والنواب والأحزاب كم أنفقوا على الحفلات والسهرات والسفر في ابوزنيقة وفي جينيف وفي الغردقة وفي تونس .،!!!!
    الان توجد تقارير عن وجود رشاوي للأمم المتحدة – وسرقة طاءرات ليبية مدنية جديدة وتخصيصها لبعض شركات خاصة ليبية وغير ليبية من اطراف النواب الليبيين – يعني كيف تتم محاسبة النواب الليبيين والاحزاب الليبية ومنظمات المراءة وما ادراك ما المراءة الي تتشدقوا بيها ..؟!!
    في نساء مجرمات حقيقيات – وتقولي مراءة مش يبوا مساواة – قول للجهات الامن توجد نساء قاتلات وتاجرات مخدرات وساحرات ومزورات وسارقات – شن تحسابوهمً انتم .؟!’
    ماهو ياكلوا ويشربوا زيكم ويطمعوا ويبخلوا ويجوعوا ويتآمروا ويتجسسوا وممكن إيديروا في أشياء حتى بعض الرجال يستعففون منها وينبذونها والعياذ بالله – مع احترامي للبعض المراعون لحقوق الدين والوطن والعرف .
    كل هولاء من سيحاسبهم ..؟!’
    – ام هي جهات تستنزف الدولة وخارجة عن القانون والشريعة في ليبيا ولا تلزم المحاسبة والقضاء – .!!! لا حول ولا قوة آلا بالله – اذكركم بقول الله الخالق –
    بِسْم الله الرحمن الرحيم
    ” ومن لم يحكم بما انزل الله فاولاءك هم الكافرون ” صدق الله العظيم

    رد