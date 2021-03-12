الرعيض: وزارة الدفاع ستبقى شاغرة ويتولاها الدبيية.. والأوقاف سيتم تحويلها إلى هي

الرعيض: وزارة الدفاع ستبقى شاغرة ويتولاها الدبيية.. والأوقاف سيتم تحويلها إلى هيئة حكومية. #ليبيا #المرصد
الرعيض: وزارة الدفاع ستبقى شاغرة ويتولاها الدبيية.. والأوقاف سيتم تحويلها إلى هيئة حكومية. #ليبيا #المرصد
وزارة الدفاع يمكن ان يتولاها احمد معتيق فعلاقته طيبة بالشرق والغرب بعد ان وقع اتفاقية استئناف النفج مع الجيش الوطنى وهو من اوقغ هجوم المليشيات من مصراته على سرت وكان يرغب فى السلام وينتقد السراج لانفراده بالقرار
اما الاوقاف فبحب اختيار اعضاء الهيئة من خريجى الازهر الشريف بعيدا عن الفرق الضالة من الاهوان وغلاة السلفيين وغلاة الصوفية المتمسحين بالقبور
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