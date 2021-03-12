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الرعيض: وزارة الدفاع ستبقى شاغرة ويتولاها الدبيية.. والأوقاف سيتم تحويلها إلى هي

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الرعيض: وزارة الدفاع ستبقى شاغرة ويتولاها الدبيية.. والأوقاف سيتم تحويلها إلى هيئة حكومية. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • وزارة الدفاع يمكن ان يتولاها احمد معتيق فعلاقته طيبة بالشرق والغرب بعد ان وقع اتفاقية استئناف النفج مع الجيش الوطنى وهو من اوقغ هجوم المليشيات من مصراته على سرت وكان يرغب فى السلام وينتقد السراج لانفراده بالقرار
    اما الاوقاف فبحب اختيار اعضاء الهيئة من خريجى الازهر الشريف بعيدا عن الفرق الضالة من الاهوان وغلاة السلفيين وغلاة الصوفية المتمسحين بالقبور

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