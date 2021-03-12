وزيرة الداخلية الإيطالية تبحث مع نظيرها المالطي التطورات السياسية في #ليبيا. #ال

وزيرة الداخلية الإيطالية تبحث مع نظيرها المالطي التطورات السياسية في #ليبيا. #المرصد
وزيرة الداخلية الإيطالية تبحث مع نظيرها المالطي التطورات السياسية في #ليبيا. #المرصد
يجب تفعيل االتعامل المشترك الليبي الصيني الكوري ـ فالخدمات الليبية والتعامل التجاري ـ والاتصال بالسفير الليبي لهذه الدول ـ كل تضييع وقت لليبيين من الاوربيين ستتحمل تكاليفه الشركات الأوروبية ـ والقطاع النفطي والغازي الليبي سيتم إقفاله حتى حين إشعار أخر ـ أو وجود نتيجة ملموسة في ،إيقاف التدخلات والتجاوزات الغير شرعية للأوروبيين في شون دول ساحل المتوسط للشمال الأفريقي .
youtube.com/watch?v=3QRvE-Qa89s
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