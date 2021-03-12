الغرياني: تفشي وباء كورونا إبتلاء من الله ولزواله يجب رفع الظلم عن المسجونين دون محاكمة بسجون الردع. #ليبيا #المرصد
الغرياني: تفشي وباء كورونا إبتلاء من الله ولزواله يجب رفع الظلم عن المسجونين دون محاكمة بسجون الردع. #ليبيا #المرصد
ياسيد الغريانى الشعب الليبى عرفك على حقيقتك لما وصفته باقل من كلب وحتى تركيا اللى صدعت راسنا بيها رجعت العلاقات مع مصر ف شن بتقول ؟ضيعت شباب ليبيا اللى دمهم فى رقبتك وابعث ولدك سهيل خله يروح من لندن الكافرة يجى يقاتل .اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يدمرك ويرينا فيك عجائب قدرته
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