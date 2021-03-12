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حويلي: وجود القوات التركية شرعي ولا بد من إخراج أية قوات غيرها بالقوة. #ليبيا #ا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حويلي: وجود القوات التركية شرعي ولا بد من إخراج أية قوات غيرها بالقوة. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • أستغرب لمنطق البعض كيف يكون تواجد القوات التركيه شرعي ومن آتي بها هو نفسه لا يحظي بالشرعيه لا مجلس سراجكو شرعي ولا مجلس خانب المزري شرعي ولا حزب عصابة الأخوان شرعي فلا وجود لقانون احزاب في ليبيا ولا توجد لائحه تنظميه لعمل الاحزاب فكل ماهو علي ارض غرب البلاد ليس شرعي وكل ما هناك عصابات سرقة المال العام فلا مليشيات الأخوان شرعيه ولا الاخوان الحكومه الشرعيه هي المؤقته والجيش النظامي والشرعي هو الجيش الليبي والمعادله معروف فك رموزها من كان جده عميل للطليان هاهو عميل للاتراك فأبن الوز عوام

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    • المدعو اجحيش يدعوا زورا وبهتانا لشرعنة الوجود التركي حقا من تربي تحت المستعمر يظل بشوق لسياط الجلاد ان غابت سياط المستعمر فلا طعم للعيش لديه

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