دراه لـ الاناضول التركية: مرتزقة الفاغنر يعيدون انتشارهم في تمركزاتهم السابقة بس

دراه لـ الاناضول التركية: مرتزقة الفاغنر يعيدون انتشارهم في تمركزاتهم السابقة بسرت. #ليبيا #المرصد
دراه لـ الاناضول التركية: مرتزقة الفاغنر يعيدون انتشارهم في تمركزاتهم السابقة بسرت. #ليبيا #المرصد
كله من الاخوان شر ماخلق الله… وقطر اللي تصرف ع مرتبات المرتزقه الفاغنر والجانجويد والسوريه
هذا المخلوق هو أحد ابواق تركيا سخرته المخابرات التركيه التي تحكم طرابلس ليظهر في الاعلام وليكذب هذا الكذب البواح لخلق مبرر لتواجد مرتزقة تركيا صدق من قال لا يمكنك دخول بلاد إلا بأهلها فقد أحكمت ايطاليا قبضتها علي الغرب الليبي بسبب أجداد هؤلاء وهاهي تركيا قد احكمت قبضتها علي الغرب الليبي باحفاد هؤلاء فلا تنهان سيادة الغرب الليبي الا بعمالة أهله للمستعمر في مقابل فتات دنيا زائل فما يناله العميل يزول بمرور الوقت عليه أما عار الخيانه فيظل للابد ويظل الخائن ملعون في دنياه وفي الآخره سينال جزاءه فالله لا يحب الخائنين
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