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أمطار على هذه المناطق… حالة الطقس في ليبيا اليوم الأحد والوضع الجوي السائد

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أمطار على هذه المناطق… حالة الطقس في ليبيا اليوم الأحد والوضع الجوي السائد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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