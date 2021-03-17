العباني: حضور المشري أداء الحكومة للقسم القانوني كان استفزازيًا وينم عن مدى تمسك

العباني: حضور المشري أداء الحكومة للقسم القانوني كان استفزازيًا وينم عن مدى تمسكه بالسلطة. #ليبيا #المرصد
العباني: حضور المشري أداء الحكومة للقسم القانوني كان استفزازيًا وينم عن مدى تمسكه بالسلطة. #ليبيا #المرصد
هذا المشهد الانتهازى ليس غريبا على الخرفان بعد ان يفشلوا فى مخططهم الشيطانى يشاركوا فى الاحتفال حتى لو كانوا بيغلوا من داخلهم فراينا فى فرح السودان باسقاط الاخوانى الحقير عمر البشير وزفة قيادات الاخوان بشوارع الخرطوم فى سيارات نقل المواشى والخرفان الى السجون ورغم ان الحقير عمر البشير اهدى جزيرة سواكن لاردوغان لم يشفع له ذلك وارسل وزير خارجيته شاويش اوغلوا مع الاخوانى سيالة الزبالة لحضور الفرح والاستماع الى الثوار وهم يلعنوا الاخوانى الحقير عمر البشير واليوم نرى فى القنوات الاخوانية المسعورة تحول قيادات الاخوان من لعن السيسى والجيش المصرى الى الاشادة بقرارات للسيسى والجيش المصرى من خرفان كبار مثل حمزة زوبع الذى كان ينبح مثل الكلب المسعور ضد مصر وجيشها فلا عجب ان ترى الحشرى المشرى يتلون كالحرباء فتخيل لو رايت مقابلة بين اردوغان والسيسى وحفتر ستجد المشرى الحشرى يشيد بحفتر وانه بطل قومى !!!
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